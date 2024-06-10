Россиянину восстановили расплющенный нос из ребра

Несколько лет назад россиянин стал жертвой нападения — его избили до полусмерти. В результате пострадали внутренние органы и нос. Внешний вид волновал мужчину больше всего. По его словам, нос выглядел «уж слишком не эстетично». Единственным способом вернуть носу правильную форму была операция.

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Как спасли нос

По словам врача-оториноларинголога, пластического хирурга Валентина Тюкина, у россиянина диагностировали многооскольчатый вдавленный перелом. Он допустил, что по носу пациента били чем-то тяжёлым и, возможно, даже металлическим.

Для реконструкции пришлось создавать что-то вроде «накладки» трапецевидной анатомической формы. Сделали её из ребра.

Как проходила операция

Работали две бригады хирургов. Одна занималась получением части ребра — пришлось отрезать примерно пять сантиметров хряща. Вторая трудилась на самим носом. Сначала хрящу придали нужную форму, а затем его пришили к мягким тканям под кожу носа.

После операции на нос наложили повязку, снять которую можно будет через три недели. Сейчас мужчина уже дома, но ему нельзя улыбаться и хмуриться, чтобы нос быстрее зажил.

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