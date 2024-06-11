Врач-гепатолог рассказал, можно ли избавиться от болезней печени с помощью процедуры чистки, а также рассказал, что такое цирроз и шансах его вылечить.

Болезни печени проявляются симптомами, которые по началу списывают на другие заболевания, не требующие немедленного обращения к врачу. Как правило, первые патологии органа проявляются в виде усталости, апатии, потери аппетита. Затем пациенты начинают отмечать тяжесть и боль в верхней части живота. За помощью к врачам больные приходят, когда болезнь достигает стадии, вызывающей отек в брюшной полости, изменение цвета стула и мочи, желтый оттенок кожи и белков глаз.

Такое состояние требует квалифицированного лечения, поэтому популярные в народе методы очистки печени никакой пользы не принесут. По словам главного гепатолога Министерства здравоохранения Московской области Павла Богомолова, детокс печени и гепатопротекторы не способны защитить печень от болезней, поэтому полезны только для шарлатанов, которые зарабатывают на бесполезных процедурах деньги.

Гепатолог подчеркнул, что при лечении болезней печени положительный эффект достигается только при применении антибактериальных и гормональных препаратов, сообщает телеканал «Доктор».

Богомолов отметил, что болезни печени проще предотвратить, чем вылечить. Поэтому рекомендовал придерживаться правильного питания и не злоупотреблять алкоголем.

Важную роль играет контроль веса, поскольку к циррозу в том числе приводит жировая болезнь печени. Защититься от цирроза вследствие заражения вирусом гепатит В поможет вакцинация.

Однако даже в том случае, если врачи диагностировали такую серьезную патологию как цирроз печени, отчаиваться не стоит, заверил гепатолог.

При грамотном лечении цирроз – не всегда смертельная болезнь. Более того, соблюдение рекомендаций врача позволит органу полностью восстановиться.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе зелени, и о том, как она действует на организм человека. При этом он рекомендовал ограничить потребление картофеля, который содержит быстрые углеводы, вредно влияющие на здоровье человека.