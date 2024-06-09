Какие продукты вызывают скрытую непереносимость

Это серьёзное состояние, которое может привести к осложнениям.

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Существует не только аллергия на некоторые продукты, но и пищевая непереносимость. Несмотря на то что эти два состояния могут проявляться схожими симптомами, у них разные механизмы и последствия для организма.

Пищевая непереносимость и аллергия — в чём разница?

«Нежелательные реакции на еду развиваются на индивидуальный перечень продуктов и по совершенно разным механизмам», — Наталья Татаурщикова, доктор медицинских наук, профессор, врач аллерголог-иммунолог.

Если говорить о пищевой аллергии, то это иммунозависимая реакция в ответ на поступление пищевого антигена, или информационной части белковой молекулы, на которую организм реагирует воспалением. Проще говоря, иммунная система ошибочно идентифицирует эти белки как угрозу и начинает производить антитела и химические вещества, вызывающие аллергическую реакцию.

На пищевую аллергию могут указывать такие симптомы, как крапивница, отёк гортани, затруднённое дыхание и даже опасный для жизни анафилактический шок. Реакция обычно происходит в течение нескольких минут или даже сразу после употребления пищи.

Что касается пищевой непереносимости, то она, как правило, исключает прямую связь с системой иммунитета и развивается на фоне болезней, функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или как токсическая реакция на целый ряд продуктов.

Она чаще всего вызывается недостатком определённого фермента, необходимого для правильного переваривания определённого продукта. Например, непереносимость лактозы связана с недостатком лактазы, необходимой для расщепления молочного сахара — лактозы.

Симптомы пищевой непереносимости

Как известно, пищевая непереносимость имеет разнообразную симптоматику. Это могут быть как признаки, связанные с нарушением работы пищеварительного тракта, так и симптомы, далёкие от проблем с ЖКТ.

Среди проявлений:

тошнота;

тяжесть после приёма пищи;

метеоризм;

нарушения стула, такие как запор и диарея;

головные боли;

боли в суставах;

депрессия;

крапивница;

отёк Квинке.

Игнорировать эти признаки нельзя, обязательно нужно понять механизм развития неблагоприятных реакций на пищу.

При этом изолированных реакций на еду не так много. Довольно часто пищевые реакции сочетаются с другими проблемами, например герпесом или инфекцией, вызванной бактерией Helicobacter pylori. Последняя способна вызвать язвенную болезнь желудка, 12-перстной кишки, хронические гастриты. Именно поэтому при наличии признаков непереносимости или аллергии на определённые продукты важно не откладывать приём к профильному специалисту.

Продукты, которые могут вызвать пищевую непереносимость

Спектр этих продуктов у каждого строго индивидуален. Например, нежелательные реакции могут вызвать:

молоко и молочные продукты (сыр, йогурт, творог, мороженое);

глютеносодержащие злаки (пшеница, рожь, ячмень);

орехи и семена (фундук, арахис и семена подсолнечника);

морепродукты (рыба, моллюски, ракообразные);

овощи и фрукты (цитрусовые, помидоры, клубника и ананас).

Как диагностировать пищевую непереносимость?

При наличии каких-либо реакций на еду нужно обратиться к врачу для диагностики проблемы. Это может включать проверку ЖКТ с помощью различных процедур, таких как ультразвук, гастроскопия, колоноскопия. Также проводятся биохимический анализ крови и оценка аллергических реакций на пищу с помощью компонентной молекулярной аллергодиагностики.

Один из методов — ALEX2, который оценивает наличие специфических антител класса E к 300 позициям. Однако его использование может быть недостаточным. Для полной оценки состояния пациента также необходимо проводить тест Food Xplorer, или FOX диагностику, анализирующую реакции на те же позиции, но по другому типу антител, по IgG. Это помогает определить тактику лечения и улучшить диагностическую стратегию.

Результаты такого теста доступны к пониманию. Определяется реакция организма на 287 пищевых продуктов по цветовой шкале в градации красный — жёлтый — зелёный.

Зелёный уровень указывает на нормальное содержание антител, жёлтый — на среднее их повышение, это уже воспаление, за которым следует исключение продукта из диеты.

Наконец, красный уровень, который, как правило, говорит о высокой степени воспаления в ответ на употребление продукта.

Аллергические тесты используются для назначения персонализированной лечебной диеты. Причём продукт исключается не пожизненно, а только на момент лечения. Рацион может корректироваться по ходу терапии.

Как лечат пищевую непереносимость?

Во-первых, после диагностики и определения причин жалоб рекомендуется вылечить основное заболевание: инфекцию, болезнь желудочно-кишечного тракта, системное или аллергическое заболевание.

Во-вторых, нужно соблюдать диету. Подобрать рацион поможет врач после полноценного обследования.

Наконец, пациент с пищевой непереносимостью нуждается во врачебном наблюдении и психологической поддержке. Это тоже важная составляющая часть лечения.