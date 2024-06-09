Чем опасен птичий грипп для человека

Всемирная организация здравоохранения сообщила: человек впервые скончался от птичьего гриппа. По данным организации, произошло это в Мексике с 59-летним пациентом, который уже страдал несколькими заболеваниями. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня главный санитарный врач Анна Попова отметила, что эта информация ВОЗ всех очень тревожит. Болезнь протекает тяжело: сопровождается высокой температурой, диареей, тошнотой и может привести к летальному исходу. Как распознать больную птицу, передается ли инфекция от человека к человеку, рассказал «Парламентской газете» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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— Анатолий Давидович, в Мексике произошел первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A штамма H5N2, который закончился летальным исходом. Сейчас обсуждают, имеет ли он пандемический потенциал. Насколько опасен данный штамм?

— В девяностых годах было описано достаточно много случаев заражения человека вирусами птиц, смертельные исходы от них также известны. Однако не каждый вариант птичьего гриппа может заразить болезнью, которая приведет к смерти. Раньше считали, что штамм H5N2 не опасен для людей. У человека его зарегистрировали впервые. Чтобы сказать, имеет ли штамм H5N2 пандемический потенциал, нужно за каждым случаем его заражения пронаблюдать.

— Кто более подвержен риску заразиться птичьим гриппом и как себя обезопасить от вируса?

— Допустим, вы пришли в зоомагазин и хотите купить птичку. Больную отличить легко: она малоподвижна по сравнению с другими, сидит на земле, нахохлившись. Даже если у нее нет этих симптомов, но на клюве или глазах есть выделения, вероятность птичьего гриппа исключать нельзя. Лучше не трогайте такую птицу. Инфекция между пернатыми очень легко распространяется, от этого заболевания птицы умирают. Если вы работник птичьего хозяйства и зараженную птицу трогать все-таки пришлось, лучше надеть специальный костюм, маску, перчатки.

— Может ли птичий грипп передаваться от человека к человеку?



— Птичий грипп у человека протекает очень тяжело, но есть один очень важный нюанс: этот вирус от человека к человеку практически не передается. Нужна высокая доза, чтобы человек заразился. Это бывает очень редко. Вероятность заразиться от вашего домашнего попугая также равна одному случаю на миллион. Если вы все-таки решили посетить птичье хозяйство, купить там птицу, обязательно проверяйте его историю: были ли заражения, в каком году и в каком состоянии животные находятся сейчас.