Доведение до смерти: как магнитные бури влияют на здоровье и кто в группе риска

Очередная магнитная буря обрушилась на Землю 9 июня.

Подробнее о ее возможных последствиях для здоровья «Вечерняя Москва» узнала у невролога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Елены Мирошник.

Последствия воздействия магнитных бурь

По словам специалиста, влияние магнитных бурь на организм человека может быть индивидуальным, и не все люди испытывают негативные последствия. К предполагаемым последствиям относятся:

сон и настроение (магнитные бури могут влиять на уровень мелатонина, гормона, регулирующего сон, и серотонина, отвечающего за настроение. Это может привести к бессоннице, депрессии или раздражительности у некоторых людей); головные боли и мигрени (изменение электромагнитного поля Земли может вызывать усиление головных болей и мигреней, воздействуя на сосуды головного мозга); артериальное давление (исследования показывают, что магнитные бури могут повлиять на артериальное давление у некоторых людей, вызывая его повышение или понижение); электрохимические процессы в организме (магнитные поля могут влиять на электрохимические процессы, происходящие в организме, такие как передача нервных импульсов или работа сердца); общее самочувствие (некоторые люди отмечают общее ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, включая усталость, бессонницу, боли в суставах и мышцах).

Кто более уязвим

Некоторые группы людей могут быть более подвержены влиянию магнитных бурь, предупредила невролог. К ним относятся:

люди с неврологическими расстройствами (те, кто страдает эпилепсией или мигренью, могут быть более чувствительны к изменениям электромагнитного поля); люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (артериальная гипертензия или аритмия могут усиливаться под влиянием магнитных бурь из-за их воздействия на артериальное давление и сердечный ритм); люди с психическими расстройствами (депрессия или биполярное расстройство могут обостряться во время магнитных бурь из-за их влияния на уровень гормонов и нейрохимические процессы в мозге); метеозависимые люди (некоторые люди просто более чувствительны к изменениям окружающей среды и реагируют на магнитные бури посредством симптомов, таких как головные боли, раздражительность или бессонница).

— Каждый человек уникален, и реакция на магнитные бури может значительно отличаться, — подчеркнула Мирошник.

Влияние климатических условий

Как рассказала врач, влияние магнитных бурь на организм человека может быть усилено в определенных климатических условиях, таких как жаркая погода. Она провоцирует следующие последствия:

повышенное атмосферное давление (в жаркую погоду часто происходит увеличение давления на атмосферу, что может усилить воздействие магнитных бурь на организм человека);

стресс от жары (жаркая погода сама по себе может быть стрессовым фактором, особенно если человек не адаптирован к высоким температурам. В сочетании с воздействием магнитных бурь это может усилить общее негативное воздействие на организм);

высокая влажность (в жаркие дни уровень влажности также может быть выше, что усиливает ощущение дискомфорта и ухудшает симптомы метеочувствительности).

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Стратегии борьбы

Для метеозависимых людей существуют стратегии, которые могут помочь справиться с негативными воздействиями магнитных бурь и других метеорологических изменений, сообщила невролог:

поддержание здорового образа жизни (регулярные физические упражнения, здоровое питание, достаточный сон и управление стрессом могут укрепить организм и сделать его более устойчивым к внешним воздействиям);

методы релаксации и медитации (практика релаксации и медитации может помочь снизить уровень стресса и улучшить психологическую устойчивость к негативным факторам окружающей среды);

регулярный отдых и самообслуживание (важно уделять внимание своим потребностям и давать организму время для восстановления);

отказ от тяжелых физических нагрузок (для тех, кто склонен к головным болям или другим неприятным ощущениям во время магнитных бурь, полезно избегать тяжелых физических нагрузок в этот период);

консультация с врачом (в случае серьезных или продолжительных симптомов метеочувствительности важно обратиться к врачу, который может рекомендовать индивидуальные стратегии лечения или контроля симптомов).

— Соблюдение этих рекомендаций может улучшить качество жизни людей, страдающих от метеочувствительности, и помочь в профилактике появления негативной симптоматики, — отметила Мирошник. — Прямой смертельной угрозы от магнитных бурь для большинства людей нет. Однако для определенных групп риска, о которых говорилось ранее, воздействие магнитных бурь может косвенно повлиять на здоровье и даже привести к летальному исходу.



Магнитные бури могут оказывать различное воздействие на организм людей, хотя точные механизмы этого влияния до конца неизвестны и требуют дальнейших исследований, добавила невролог.