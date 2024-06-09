В 2023 году в РФ выросла заболеваемость корью и коклюшем

Количество случаев заражения рядом инфекций в РФ заметно увеличилось в 2023 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на ежегодный доклад Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

© Depositphotos

Из отчета следует, что в прошлом году общее число случаев заражения инфекционными или паразитарными заболеваниями снизилось на 30% по сравнению с 2022 годом. По итогам 2023 года соответствующий показатель составил 39,8 млн случаев, тогда как в предыдущем году данное значение достигло отметки в 57 млн случаев.

Тем не менее некоторые заболевания, наоборот, распространялись более стремительно по сравнению с 2022 годом. В частности, число случаев заражения коклюшем выросло в 7,6 раза по сравнению со среднемноголетними показателями.

Корью и гемофильной инфекцией в 2023 году заболели в семь и в 2,8 раза больше человек соответственно, если сравнивать с предыдущим годом. Количество случаев заражения норовирусной инфекцией и туляремией увеличилось в два и в 2,4 раза соответственно. В 5,6 и в 1,5 раза выросло число заразившихся вирусной внебольничной пневмонией, а также энтеровирусными инфекциями и бруцеллезом соответственно.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о риске начала новой пандемии.