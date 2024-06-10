Названо тяжелое венерическое заболевание, передающееся через поцелуи

Одним из главных симптомов сифилиса являются язвочки или шанкры на теле, рассказала NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан. Она отметила, что образования наблюдаются в районах контакта: слизистая рта (недуг передается через поцелуи), половые органы. По ее словам, данные признаки начинают беспокоит через три-четыре недели после заражения.

Сифилис проявляется язвочками или шанкрами в месте проникновения инфекции, в том числе на слизистой рта — недуг передается через поцелуи. Также на половых органах. Образования начинают беспокоить через три-четыре недели после заражения, — добавила Жовтан.

Собеседница подчеркнула, что через шесть-семь недель на ладонях, стопах и боковых поверхностях тела появляется сыпь. Медик напомнила, что сифилис не сопровождается повышением температуры или зудом.

Через шесть-семь недель появляется сыпь: на ладонях, стопах и боковых поверхностях тела. Заболевание не сопровождается повышением температуры или зудом, не беспокоит субъективно. Однако могут увеличиваться лимфоузлы. Без лечения в КВД с таким заболеванием не справиться, — подытожила Жовтан.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк заявила, что презерватив не защитит от сифилиса, генитального герпеса, вируса папилломы человека (ВПЧ), контагиозного моллюска и ряда других заболеваний на 100%. Эти инфекции передаются и через слюну, и через бытовые контакты.