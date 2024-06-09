Препарат от болезни Бехтерева могут включить в список жизненно необходимых

Минздрав России рассмотрит вопрос включения препарата для лечения болезни Бехтерева в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, это необходимо для контроля за ценообразованием лекарства, передает корреспондент NEWS.ru.

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Мы будем рассматривать этот препарат для внесения в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы цену на него можно было регулировать, — сказал он.



Мурашко затруднился назвать предполагаемую стоимость препарата. Он переадресовал этот вопрос производителю.

В апреле стало известно, что Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, его разработали российские ученые. Препарат прошел все необходимые испытания, показав высокую эффективность и безопасность его применения.

Как отмечал ранее Мурашко, препарат появится в обороте примерно через три месяца. По его словам, лекарство получило регистрацию и уже запущено в производство.

Выступая на ПМЭФ глава Минздрава РФ отмечал, что российская система здравоохранения финансирует разработки по оказанию высокотехнологичного и дорогостоящего лечения. Он отметил, что министерство заинтересовано в снижении стоимости и повышении доступности наиболее современных методов лечения и соответствующей продукции для россиян.