Мурашко заявил об отсутствии необходимости массовой вакцинации от ковида

Необходимости в массовой вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока нет, но нужно наблюдать за ситуацией ближе к осени. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас, в летний период, [необходимости в вакцинации от ковида] точно нет. Осенью дети и студенты пойдут в учебные заведения, граждане вернутся из отпусков, соответственно, контактов будет больше, и может быть некоторый рост. Поэтому будем наблюдать за развитием ситуации", - сказал он.



При этом Мурашко напомнил о важности соблюдения правил профилактики вирусов.

"Не забывайте проветривать помещение - свежий воздух является абсолютным противником распространения вирусов. Особенно это важно в летний период, когда люди чаще пользуются кондиционерами, которые, наоборот, способствуют циркуляции того же воздуха внутри помещения. Также важно соблюдать культуру приветствия и минимизировать поцелуи и объятия, которые провоцируют большую вероятность заражения", - добавил он.



Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.