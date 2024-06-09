Врачи назвали самые распространенные симптомы опухолей мозга

В минздраве Самарской области назвали распространенные симптомы злокачественных опухолей головного мозга.

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Злокачественные образования способны быстро увеличиваться и могут прорастать в соседние ткани и органы. Они являются очень опасным заболеванием и трудно поддаются лечению.

По словам врачей, в первую очередь о подобных опухолях могут говорить регулярные головные боли, которые не утихают даже после приема лекарств. Такие боли могут усиливаться при резких движениях и сопровождаться головокружением или обмороками.

Симптомами злокачественной опухоли могут быть также тошнота и рвота, а также постоянная усталось и сонливость. Человек также может столкнуться с нарушениями зрения или координации, сообщает «Комсомольская правда».

При наличии подобных симптомов врачи рекомендуют россиянам обращаться к неврологу, чтобы выявить причину недуга и приступить к необходимому лечению.

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