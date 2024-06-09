ВОЗ рассказала о новой возможной пандемии «болезни X»

Новая «болезнь X» после пандемии коронавируса является временным вопросом, миру нужно готовиться к ней. Об этом сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев в ходе Петербургского международного экономического форума.

© flickr/minoritenplatz8

— Ученые всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза. Это только вопрос времени. Поэтому важная задача — быть готовым к такой ситуации, к так называемой болезни Х, — заявил Бердыклычев.



По его словам, предсказать, когда новая болезнь появится в мире, невозможно, но готовиться r этому моменту необходимо. Важно проводить анализ свойств вирусов, разрабатывать вакцины и предлагать средства лечения. Учитывая высокий уровень эпидемиологического надзора в стране, «система здравоохранения России хорошо готова к возможным ситуациям», отметил специалист.

Врач Андрей Осипов в свою очередь рассказал, какие болезни могут привести российские туристы из экзотических стран. По его словам, путешественники могут привезти после отдыха смертельно опасные вирусы.