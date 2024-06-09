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Когда мозоли — признак сахарного диабета? Ответ врача

Дерматолог Филёва: мозоли без видимых причин могут указывать на сахарный диабет. Мозоли чаще всего образуются из-за неудобной или тесной обуви. Обычно с их лечением проблем не возникает, но опасность в том, что со временем они могут утолщаться, а значит, образуются трещины, меняется походка и давление на опорно-двигательный аппарат. Но иногда мозоли могут беспокоить, даже если с обувью всё в порядке.

Когда мозоли — признак сахарного диабета
© РИА Новости

Почему образуются мозоли

Врач-дерматолог Александра Филева рассказала, что стопы быстрее грубеют у людей с:

  • сухой кожей,
  • лишним весом,
  • сахарным диабетом,
  • дефицитом витаминов группы В и витамина Е,
  • плоскостопием,
  • неправильной осанкой,
  • заболеваниями, при которых деформируются кости стоп.

Если мозоли без причины

Эксперт отметила, что если мозоли появляются даже при ношении удобной обуви, то следует сдать анализ крови на глюкозу и убедиться, что у вас нет сахарного диабета.

О том, полезна ли босоногая обувь и когда она становится опасной, «Секрет» объяснил в этом материале.

Болезни и лекарства
Александра Филева