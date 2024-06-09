Когда мозоли — признак сахарного диабета? Ответ врача
Дерматолог Филёва: мозоли без видимых причин могут указывать на сахарный диабет. Мозоли чаще всего образуются из-за неудобной или тесной обуви. Обычно с их лечением проблем не возникает, но опасность в том, что со временем они могут утолщаться, а значит, образуются трещины, меняется походка и давление на опорно-двигательный аппарат. Но иногда мозоли могут беспокоить, даже если с обувью всё в порядке.
Почему образуются мозоли
Врач-дерматолог Александра Филева рассказала, что стопы быстрее грубеют у людей с:
- сухой кожей,
- лишним весом,
- сахарным диабетом,
- дефицитом витаминов группы В и витамина Е,
- плоскостопием,
- неправильной осанкой,
- заболеваниями, при которых деформируются кости стоп.
Если мозоли без причины
Эксперт отметила, что если мозоли появляются даже при ношении удобной обуви, то следует сдать анализ крови на глюкозу и убедиться, что у вас нет сахарного диабета.
О том, полезна ли босоногая обувь и когда она становится опасной, «Секрет» объяснил в этом материале.