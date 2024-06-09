Когда мозоли — признак сахарного диабета

Дерматолог Филёва: мозоли без видимых причин могут указывать на сахарный диабет. Мозоли чаще всего образуются из-за неудобной или тесной обуви. Обычно с их лечением проблем не возникает, но опасность в том, что со временем они могут утолщаться, а значит, образуются трещины, меняется походка и давление на опорно-двигательный аппарат. Но иногда мозоли могут беспокоить, даже если с обувью всё в порядке.

© РИА Новости

Почему образуются мозоли

Врач-дерматолог Александра Филева рассказала, что стопы быстрее грубеют у людей с:

сухой кожей,

лишним весом,

сахарным диабетом,

дефицитом витаминов группы В и витамина Е,

плоскостопием,

неправильной осанкой,

заболеваниями, при которых деформируются кости стоп.

Если мозоли без причины

Эксперт отметила, что если мозоли появляются даже при ношении удобной обуви, то следует сдать анализ крови на глюкозу и убедиться, что у вас нет сахарного диабета.

О том, полезна ли босоногая обувь и когда она становится опасной, «Секрет» объяснил в этом материале.