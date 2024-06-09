HuffPost: отёки и синяки могут указывать на развивающуюся болезнь печени. Проблемы с печенью могут быть не только у тех, кто злоупотребляет алкоголем. И хоть печень — жизненно важный орган, но, увы, «молчаливый». Явные симптомы сбоя в её работе чаще всего появляются, когда болезнь уже запущена. Так что нужно быть внимательным к своему состоянию, чтобы распознать ранние признаки патологии.

Ранние признаки болезни печени

Тёмная моча. При проблемах с печенью в организме образуется избыток желчного пигмента билирубина. Из-за него моча может окрашиваться в более оранжевый или янтарный цвет. Если вы пьёте достаточно жидкости, а моча остаётся тёмной, вплоть до коричневого цвета, это настораживает.

Забывчивость. Острая печёночная недостаточность может влиять на психическое состояние. Если вы стали часто что-то забывать, вас преследует сонливость, спутанность сознания и дезориентация, это может говорить о проблемах с печенью в том числе. Особенно если есть другие симптомы.

Отёчность. При проблемах с печенью отекать будут ноги, лодыжки или живот. Одной из причин может быть цирроз, который замедляет кровоток через печень и повышает давление в воротной вене.

Синяки и кровотечения. Печень влияет на выработку белков, нужных для свёртывания крови. Одним из признаков, что она повреждена могут быть синяки, которые появляются даже от слабого толчка, или сильная кровоточивость из небольших порезов, рассказал гепатолог и доцент Йельской медицинской школы Бубу Банини изданию HuffPost.

Полезные привычки, которые вредят печени

Иногда в попытке перейти на ЗОЖ можно переборщить и добиться ровно обратного эффекта. Есть несколько вполне здоровых привычек, которые при злоупотреблении могут навредить печени.

Одна из них — диеты. Следить за рационом важно. А вот ограничивать количество приёмов пищи вредно для печени, предупредила врач диетолог Ольга Анохина.

Любовь к фруктам, несмотря на всю их пользу, тоже вредит печени. Но только если ими объедаться. А ещё для этого органа крайне вредна «передозировка» витаминов.