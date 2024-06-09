Как распознать проблемы с гормонами

Эндокринолог Алиева: на гормональный сбой указывает изменение внешнего вида. Самому понять, что с гормонами что-то не в порядке, довольно сложно. Между тем от состояния гормональной системы зависит и наш внешний вид, и красота, и здоровье в целом. Поэтому важно прислушиваться к своему организму и вовремя реагировать на симптомы. Рассказываем, какие признаки указывают на сбой.

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Признаки гормонального сбоя

Самый главный признак гормонального сбоя — изменение внешнего вида, рассказала эндокринолог, врач первой категории Мариам Алиева в беседе с «Доктором Питером». Самому в себе часто заметить перемены не получается, поэтому нужно прислушиваться к словам окружающих. Перемены можно заменить в чертах лица, лобных костей или носа. Это характерно для акромегалии (нарушение функции передней доли гипофиза).

На то, что не всё в порядке с гормонами надпочечников, будут указывать тёмные растяжки на животе, высокие давление и пульс. На сбой в работе эндокринной системе с намёком на диабет укажет учащённое мочеиспускание. На диабет будут указывать и снижение веса, проблемы со зрением, чувствительностью рук и ног.

Также о проблемах с гормонами может говорить затруднённое глотание, причём даже при употреблении воды.

Гормоны и рак

Ранее врач-акушер-гинеколог Галина Лазута рассказала, что ведение календаря месячных помогает предотвратить рак. Дело в том, что там можно указывать не только данные о начале и конце менструации, а ещё и информацию о болях, обильности и других нюансах своего самочувствия. Это помогает вовремя заметить тревожные симптомы и распознать гормональный сбой или избежать случайно беременности.

Врач отметила, что при приёме препаратов экстренной контрацепции могут начаться проблемы с гормонами, которые способны вызвать рак.