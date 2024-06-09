В США впервые выявили редкую форму грибковой венерической инфекции

В США ученые-медики Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета зафиксировали первый в стране случай заражения высокозаразной формой стригущего лишая, который может передаваться половым путем. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Dermatology.

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Стригущий или опоясывающий лишай представляет собой кожную инфекцию, которую вызывает грибок Trichophyton mentagrophytes типа VII (TMVII).

К врачам обратился 30-летний мужчина, у которого появились шелушащиеся красные пятна вокруг паха, гениталий, ягодиц, а также на ногах, руках и спине. Пациент рассказал, что недавно вернулся из поездки в Великобританию и Грецию, где у него было несколько сексуальных контактов.

Американцу назначили противогрибковое лечение, но через месяц инфекция так и не прошла. Доктора взяли образец грибка на анализ и выяснили, что имеют дело с TMVII. Специалисты скорректировали терапию, добавив препарат тербинафин. После чего больной выздоровел в течение нескольких месяцев.

В своем отчете врачи отметили, что с помощью стандартных лабораторных методов трудно отличить TMVII от очень близкого грибка под названием T. interdigitale.

Кроме того, кожные высыпания, вызванные TMVII, похожи на высыпания, вызванные T. indotineae. Но в отличие от TMVII, T. indotineae часто устойчив к препарату тербинафину.

Авторы статьи подчеркнули, что врачам, возможно, придется задавать прямые вопросы своим пациентам, чтобы выявить больше подобных случаев.