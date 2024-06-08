Вирусолог объяснил, почему рано называть COVID-19 сезонным заболеванием

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирус приобрел сезонный характер. «Вечерняя Москва» узнала у вирусолога Петра Чумакова, действительно ли это так и нужно ли вакцинироваться от COVID-19.

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Говорить о сезонности рано

По словам специалиста, на данный момент нельзя утверждать о сезонности COVID-19.

«Это преждевременное заявление, что коронавирус приобрел сезонный характер. Сейчас не прослеживается четкая закономерность. Вспышки коронавируса происходят, когда у населения ослабевает коллективный иммунитет. Они могут совпадать с сезоном простудных заболеваний, а также удлиняются периоды между вспышками. Однако на данный момент отсутствуют данные, что какие-то условия способствуют распространению вируса», — сказал он.



Вирусолог отметил, что патогенность коронавируса закономерно и предсказуемо ослабевает. При этом возрастает его скорость распространения.

«Коронавирус стремится охватывать большие массы людей, но пытается это делать незаметно. Важно понимать, что это наилучшая стратегия для вируса, потому что когда человек серьезно болеет, то вирусу тоже плохо. Зараженный может погибнуть и таким образом пресечь его распространение. Система борьбы организма также способствует его активному подавлению. Это логика эволюции вирусов, что со временем они становятся более заразными, но менее болезнетворными. Этот процесс будет продолжаться. Каждый следующий доминирующий штамм коронавируса будет все менее опасными», — считает Чумаков.



ВОЗ лоббирует фармацевтические компании

По мнению Чумакова, на текущий момент нет смысла вакцинироваться от коронавируса.

«Решение ВОЗ, что коронавирус теперь сезонное заболевание, связано с лоббированием фармацевтических компаний. Они будут производить очередные вакцины, потому что это имеет коммерческий интерес. Им выгодно заставлять людей вакцинироваться, потому что это обеспечивает высокую прибыль. Индустрия гриппозных вакцин — это золотое дно для фармкомпаний», — сказал собеседник «ВМ».



Кроме того, эксперт добавил, что создание новых вакцин не успевает за мутациями коронавируса, поэтому они неэффективны.

«Пока идет процесс создания нового варианта вакцины от коронавируса, штамм, против которого она направлена, меняется. Поэтому вакцина будет малоэффективной», — считает Чумаков.



Специалист напомнил, что риск от вакцинации может превышать опасность новых штаммов коронавируса.

«Тем более, коронавирус сейчас не настолько опасен, а риск от самой вакцинации при низкой патогенности инфекции может быть сопоставим или даже превышать опасность от самого заболевания. Вакцина может быть небезопасной для человека. Всегда бывают случаи вакциноассоциированных патологий, поэтому лучше этого не делать», — подытожил он.



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