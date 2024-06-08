Гепатолог объяснил резкую тягу к определенному продукту

Порой человек чувствует сильную тягу к определенному продукту, например, к сладостям. Гастроэнтеролог, гепатолог Мария Колесникова рассказала, чем может быть вызвано такое пристрастие.

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«Есть люди, которые могут запить селедку молоком, а потом закусить соленым огурцом. Если подобное желание возникает регулярно и при этом нет никаких расстройств пищеварения, скорее всего, организм пытается что-то компенсировать», — отметила врач.



Гастроэнтеролог добавила, что тяга к сладкому может говорить о дефиците белка. Врач посоветовала включить в рацион мясо, рыбу, яйца, а также творог и бобовые.

Кроме того, подчеркнула Колесникова, тяга к сладостям может указывать и на дефицит хрома, одного или нескольких витаминов группы В, незаменимых аминокислот в организме. Для выявления дефицита потребуется сдать анализы крови, передает aif.

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