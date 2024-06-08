Онколог рассказал, могут ли смартфоны спровоцировать рак мозга

Рак головного мозга – один из самых страшных диагнозов. Обнаружить недуг на ранней стадии крайне сложно. По данным Минздрава, каждый год в России выявляют около 10 тысяч пациентов с опухолью мозга.

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Могут ли смартфоны спровоцировать возникновение опухоли, рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

"Развивающийся ребенок, сидящий возле компьютера или с телефоном, отличается от того, который был 50 лет назад. Человек, который сидит все время возле компьютера, – слабенький, совершенно никакой. Также есть большое количество проблем с точки зрения психики и соматики", – рассказал Черемушкин.



Как пишет РЕН ТВ, эффект пока не столь выражен, поскольку мобильные телефоны появились сравнительно недавно. Должно смениться не одно поколение, чтобы окончательно понять, как гаджеты воздействуют на наше здоровье.

"Все, что сегодня широко используется, – телефоны, холодильники, телевизоры, прошли определенный период испытаний, и оказалось, что это вполне приемлемо в рамках эволюционного приспособления человека к новым условиям жизни. По поводу (риска возникновения) глиобластомы или какого-то воздействия, мы понимаем, что это может быть. Но это уровень теоретизирования, прямых признаков никаких нет. В эволюционном плане мы это поймем только через несколько поколений", – подытожил врач.



Ранее "СП" писала, что озвучены тревожные симптомы смертельного вида рака.