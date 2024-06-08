В ВОЗ заявили, что Covid приобрел сезонный характер

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России заявил, что коронавирус остается присутствующей угрозой, но приобрел сезонный характер. Он отметил, что хотя ВОЗ признала уменьшение масштаба угрозы, заболеваемость и смертность все еще продолжаются. Ковид теперь рассматривается как сезонная инфекция, требующая постоянного мониторинга и регистрации случаев. Вакцинация стала приоритетом для групп риска, включая пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и медработников.

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В России за последние недели наблюдается увеличение заболеваемости и госпитализаций. На фоне этого Петербургский международный экономический форум обсуждает тему формирования новых точек роста в многополярном мире.

Форум включает в себя различные мероприятия, такие как встречи представителей бизнеса, форумы по безопасности лекарств и академия ПМЭФ. Организатором выступает Фонд Росконгресс, а ТАСС является информационным партнером.