Новый, более опасный, вид клещей может распространиться в России. Об этом сообщил вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов изданию News.ru.

Это ранее обнаруженные в Европе клещи-гиганты рода Hyalomma, которые переносят вирус конго-крымской геморрагической лихорадки и тифа. Укус такого паразита заражает кровь человека вирусом, вызывающим озноб, рвоту, повышенную до 40 градусов температуру.

Вирусолог отмечает, что новый вид клещей более неприхотлив по сравнению с тем, что распространен в России, он легко переносит жару, засуху и голод. Клещи Hyalomma достаточно агрессивны, что повышает риск заражения.

Молодые особи клещей-мутантов способны прижиться, в первую очередь, в тех российских регионах, где традиционно велики популяции клещей. Это центральная часть России, Дальний Восток и Сибирь. Им вполне подойдут климатические условия Ханты-Мансийского автономного округа, они могут появиться на Сахалине, считает эксперт.

Распространению в России клещей Hyalomma lusitanicum могут способствовать изменение климата и миграция перелётных птиц.