В Краснодарском крае рассказали о спасении недоношенных детей

Во время Недели сохранения здоровья детей, которая проходит на Кубани, вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала в социальных сетях об усилиях персонала медучреждений региона, направленных на спасение недоношенных детей.

По ее словам, ежегодно в крае выхаживают около 3 тысяч новорожденных, появившихся на свет раньше срока. Из этого количества более 500 младенцев рождаются с экстремальной и очень низкой массой тела – менее 1,5 килограммов.

Накопленный опыт и компетентность врачей Кубани позволяет им успешно спасать таких детей. Самый маленький ребенок, которому сохранили жизнь в перинатальном центре ККБ №2, при рождении весил 420 граммов, - такой пример привела Анна Минькова.

Также заместитель главы Краснодарского края вспомнила о последнем случае спасения – в перинатальном центре детской краевой клинической больницы. Там на 27 неделе беременности женщина родила малыша весом 1 килограмм. Это был долгожданный первенец в семье. Больше месяца младенец находился в реанимации. В настоящее время ребенок весит уже 2,3 килограмма и вместе с мамой готовится к выписке.