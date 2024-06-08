Названы главные симптомы опухолей головного мозга

Судороги и головная боль могут быть признаками опухолей головного мозга, таких как глиобластома и менингиома. Об этом изданию MedicalXpress рассказал нейрохирург Альфредо Киньонес-Инохоса из клиники Мейо (крупного американского исследовательского и медицинского центра).

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Врач объяснил, что глиобластома, менингиома и другие виды опухолей возникают непосредственно в головном мозге. Они относятся к первичным опухолям головного мозга. Существуют и вторичные — те, которые изначально возникли в других частях тела, но мигрировали в головной или спинной мозг.

Главным общим признаком многих видов опухолей является головная боль, усиливающаяся с течением времени. Также об опухоли мозга могут свидетельствовать судороги или внезапные обмороки. Киньонес-Инохоса добавил, что для постановки точного диагноза требуется визуализация головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии и консультация невролога или нейрохирурга.

Обычно для устранения опухолей применяют хирургическое вмешательство, химиотерапию, лучевую терапию или комбинированный подход. Врач добавил, что при хирургическом удалении опухоли мозга пациенту не всегда требуется общий наркоз — анестезия зависит от локализации новообразования.

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