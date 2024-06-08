Доктор развеял мифы о холестерине

Доктор объяснил, в каких случаях нужно снижать холестерин с помощью таблеток
Некоторые врачи причиной многих проблем пациентов называют холестерин. Между тем это важный компонент клеточных мембран, объяснил доктор Шишонин.
Холестерин необходим для функционирования организма, приводит его слова «МедикФорум». Клетки состоят из жиров — это своеобразный цемент, а холестерин скрепляет их, как арматура. Кроме того, он задействован в производстве желчи и в синтезе гормонов.
Слишком низкий холестерин опасен тем, что он подавляет противоонкологический иммунитет, поэтому самостоятельно снижать его не рекомендуется.
«Важно отметить, что решение о начале медикаментозного лечения для снижения уровня холестерина должно приниматься врачом на основе индивидуальной оценки состояния пациента, его истории болезни и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Самолечение недопустимо, так как лекарства для снижения холестерина могут иметь побочные эффекты и противопоказания», — кардиолог Олег Варфоломеев специально для «МедикФорума».
Ранее доктор Шишонин порекомендовал двигательную активность, чтобы снять головную боль. Он утверждает, что от проблемы избавят три упражнения.