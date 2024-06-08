Доктор развеял мифы о холестерине

Некоторые врачи причиной многих проблем пациентов называют холестерин. Между тем это важный компонент клеточных мембран, объяснил доктор Шишонин.

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Холестерин необходим для функционирования организма, приводит его слова «МедикФорум». Клетки состоят из жиров — это своеобразный цемент, а холестерин скрепляет их, как арматура. Кроме того, он задействован в производстве желчи и в синтезе гормонов.

Слишком низкий холестерин опасен тем, что он подавляет противоонкологический иммунитет, поэтому самостоятельно снижать его не рекомендуется.

«Важно отметить, что решение о начале медикаментозного лечения для снижения уровня холестерина должно приниматься врачом на основе индивидуальной оценки состояния пациента, его истории болезни и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Самолечение недопустимо, так как лекарства для снижения холестерина могут иметь побочные эффекты и противопоказания», — кардиолог Олег Варфоломеев специально для «МедикФорума».



Ранее доктор Шишонин порекомендовал двигательную активность, чтобы снять головную боль. Он утверждает, что от проблемы избавят три упражнения.