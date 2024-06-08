В ВОЗ назвали вейпы и электронные сигареты «новой угрозой»‎ для поколения Z

Глава офиса всемирной организации в России Батыр Бердыклычев признал, что традиционное курение среди представителей этого поколения сократилось

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Традиционное курение среди представителей поколения Z сократилось, но вейпы и электронные сигареты стали для них "новой угрозой". Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.

"Момент, который я должен отметить, - это, несмотря на то, что традиционное курение в этой группе (поколении Z - прим. ТАСС) сократилось, появились тем не менее такие новые угрозы, как электронные сигареты, вейпы, которые, к сожалению, очень популярны среди молодежи. Я должен сказать, что табачная индустрия как раз и выбирает вот это поколение для рекламы и маркетинга, чтобы распространять и продвигать этот продукт именно в этой среде", - сказал он.



Бердыклычев обратил внимание, что поколение Z "достаточно продвинуто в использовании новых технологий, IT-технологий".

"Они имеют доступ к информации, и в отношении рекомендаций по здоровому образу жизни они достаточно энергичные", - добавил глава офиса ВОЗ в РФ.



В связи с этим он подчеркнул, что положительной стороной такой осведомленности является то, что "в этой группе населения есть тенденция более низкого [уровня] курения, потребления алкоголя".

"Это поколение больше интересуется здоровым образом жизни, есть востребованность и мода на здоровый образ жизни, занятия спортом, фитнесом", - указал Бердыклычев.



При этом глава офиса ВОЗ в России отметил, что представители поколения Z "сталкиваются и с большими вызовами, обусловленными развитием технологий, временем".

"Я бы сказал, это прежде всего проблемы с психическим здоровьем. Есть данные о том, что среди поколения Z выше уровень тревожности, может быть, депрессивных расстройств", - констатировал он.



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