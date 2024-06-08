Батыр Бердыклычев рассказал о «болезни Х»‎, кори и как пережить жаркое лето

Батыр Бердыклычев — о "болезни Х", возможности эпидемии кори и способах пережить жаркое лето

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев в первом интервью в этой должности рассказал ТАСС, почему после пережитой пандемии ковида рано расслабляться, ответил на вопросы, когда ее место займет новая "болезнь Х" и как россиянам подготовиться к летним отпускам.

Сейчас в СМИ часто звучит тема некой "болезни Х". Угрожает ли миру новая пандемия? Может ли она накрыть планету уже в этом году? И как вы считаете, готова ли Росси к такому вызову?

— Спасибо большое за приглашение. Действительно мне задают этот вопрос не в первый раз уже. И сейчас широко обсуждается тема так называемой "болезни Х" и в средствах массовой информации, и среди специалистов — организаторов здравоохранения, эпидемиологов. Это, конечно, неудивительно, потому что человечество только что пережило довольно страшную, тяжелую пандемию COVID-19, которая унесла множество жизней, принесла много беспокойств и негативно сказалась на развитии экономики стран и общества в целом. Конечно, на уроках этой пандемии мы смотрим в будущее, чтобы быть лучше подготовленными к аналогичным ситуациям в будущем. Здесь важно понимать, что так называемая "болезнь Х" — это такой обобщенный термин. Такой болезни не существует. Мы говорим в контексте подготовки к таким чрезвычайным ситуациям.

Угрожает ли миру новая пандемия и когда она может возникнуть? Здесь опять же важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию. И, конечно, условием для возникновения пандемий будет возникновение такого вируса или бактерии, любого патогена, который может обладать способностью передачи этой инфекции от человека к человеку в условиях отсутствия иммунитета, особенно популяционного иммунитета. Конечно, когда и где это произойдет, предсказать очень сложно, практически невозможно. Но ученые всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза. Это только вопрос времени. Поэтому важная задача — быть готовым к такой ситуации, к так называемой "болезни Х".

Что включает подготовка? Это эпидемиологический надзор, это анализ свойств вируса и как он взаимодействует с нашим организмом, как наш иммунитет готов к ответу, к встрече с такой вирусной инфекцией. И, конечно, разработка вакцин, диагностических средств, средств лечения. Я могу сказать, что в Российской Федерации существует очень мощная система эпидемиологического надзора. Есть очень высокий экспертный и производственный потенциал по производству, разработке вакцин, лекарственных средств. Учитывая это, а также возможности лечебной системы оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся, я бы сказал, что система здравоохранения России хорошо готова к возможным ситуациям, но это не повод расслабляться, нужно быть готовым всегда.

На этом фоне все забывают о ковиде. Скажите, насколько смертельно опасна эта болезнь до сих пор? Много ли летальных случаев сейчас?

— Можно сказать, что ковид перестал официально быть, скажем так, угрозой общественному здравоохранению международного масштаба с прошлого года, согласно решению Всемирной организации здравоохранения. Но, конечно, это не значит, что ковид ушел из нашей жизни. К сожалению, люди болеют, заражаются и есть смертельные случаи. Много стран мира продолжают докладывать о заболеваниях и смертельных случаях. Статистика по Российской Федерации — я сейчас не приведу вам ее конкретно, но эти данные доступны, в публичном доступе есть. Можно с ними ознакомиться. Что важно отметить —продолжается тщательный мониторинг и регистрация этих заболеваний, потому что это позволяет назначать лечение и предпринимать меры эпидемического контроля.

Ковид перешел, можно сказать, в разряд сезонных инфекций. Это то, с чем нам приходится жить. И с учетом изменения эпидемиологической ситуации, и с учетом того, что популяционный иммунитет, который был приобретен либо в результате вакцинации, либо в результате, естественно, перенесенной инфекции, достаточно широко распространен. Всемирная организация здравоохранения пересмотрела рекомендации в отношении вакцинации против ковида. Теперь приоритетными группами рассматриваются люди престарелого возраста, люди с пониженным иммунитетом, с множественными хроническими заболеваниями, а также медики, которые имеют непосредственный контакт с пациентом. Вот этим группам рекомендуется ревакцинация.

Эксперты ВОЗ также поставили Россию на третье место в Европе по количеству случаев кори. Насколько такая оценка отражает реальность и грозит ли России эпидемия кори и коклюша?

— Отвечая на этот вопрос, я должен прежде всего повторить, что в России существует очень сильная система эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями, за корью и коклюшем в частности. Это позволяет оперативно выявлять и осуществлять наиболее полный учет случаев нового заболевания, а также назначать необходимое лечение. Это очень важно.

Со стороны ВОЗ мы также отмечаем с большим удовлетворением усилия Российской Федерации в 2023 и 2024 годах, направленные на борьбу с ростом числа случаев заболевания корью и меры профилактики, — это расширенные возрастные группы для иммунизации и меры эпидемиологического контроля в регионах пострадавших, наиболее пострадавших от кори.

Каждое государство, член Всемирной организации здравоохранения, предоставляет статистическую отчетность по заболеваемости корью на ежемесячной и ежегодной основе во Всемирную организацию здравоохранения. Вот за период с января по март этого года в Российской Федерации, согласно предоставленным данным, было зарегистрировано 7256 новых случаев заболевания корью. За период с января по декабрь 2023 года эта цифра составила 12 926 случаев. И, конечно, согласно вот этой статистике, за период с апреля 2023 года по март 2024 года Российская Федерация заняла третье место по числу новых случаев.

Но здесь очень важно понимать, что Российская Федерация — это одна из самых больших стран европейского региона ВОЗ. И поэтому для сравнения к ситуации с заболеваемостью более корректно использовать другой показатель — это относительный показатель заболеваемости на 1 млн населения. Вот по этому показателю Российская Федерация занимает шестое место.

По коклюшу мы также отмечаем увеличение роста числа случаев. В 2023 году было зарегистрировано более 52 тыс. случаев по сравнению с всего лишь навсего с 3 186 в 2022 году. Вы видите, какой рост. Но в данной ситуации я должен отметить, что мы используем статистические данные, предоставляемые странами. Мы не используем оценочных данных в отношении стран. И важно то, что, к сожалению, рост числа случаев кори и коклюша имеет место и в России, и во многих странах мира, в том числе в странах европейского региона. Это видно по статистике. Это лишь подчеркивает важность проведения вакцинации, потому что в период ковида, возможно, охват вакцинации детей против этих серьезных болезней снизился. И очень легко потерять вот эти достижения даже за такой короткий период. Поэтому еще раз подчеркиваю важность вакцинации.

Конец весны выдался жарким в ряде регионов России. Лето также обещает быть знойным. Что бы вы порекомендовали россиянам, как сберечь здоровье, спасаясь от жары?

— Да, действительно, мы ощущаем последствия изменения климата на себе. Но здесь нужно понимать, какую угрозу представляет жара для нашего организма, для нашего здоровья. Это, конечно, возможность перегрева, получения теплового удара, что является основной причиной смертности, связанной с погодными условиями. Кроме этого, это обезвоживание и зловредное воздействие прямых солнечных лучей на кожу человека. И надо помнить, что жаре и возникновению теплового удара особенно подвержены дети, люди пожилого возраста, а также люди, у которых есть хронические заболевания, которые могут обостриться в этих условиях. Поэтому очень важно с вниманием относиться к первым симптомам теплового удара — это жажда, слабость, головокружение, тошнота, головная боль. Если вы заметили это, необходимо уйти в тень. Надо пить больше жидкости и, возможно, обратиться к медицинскому персоналу. Но есть несколько достаточно известных рекомендаций, которые помогут справиться с жарой. В частности, нужно пить больше воды. В жару организм теряет больше жидкости, поэтому нужно пить, нужно включать в рацион питания продукты, которые содержат жидкость, такие, как огурцы, арбузы, например.

Важно избегать воздействия прямого солнечного света, особенно в пиковые часы активности, использовать крема с высоким фактором защиты, шляпы, солнцезащитные очки для защиты глаз от ультрафиолета. Можно принимать прохладный душ, ванну. Я бы также напомнил о необходимости ограничить занятия спортом, особенно в жаркий период суток. Если это необходимо, лучше это делать с утра или вечером.

Помимо этого, конечно, я бы еще хотел напомнить, что лето — период отпусков. Это тоже хорошая возможность улучшить образ жизни и наладить питание, перейти на более здоровое питание. Это то, что рекомендует ВОЗ. Увеличить потребление фруктов, овощей до 400 грамм в день, ограничить потребление жиров, особенно растительного происхождения, сахара, соли и продуктов, содержащих насыщенные жиры. Вот, может быть, эти рекомендации позволят насладиться отпуском и на самом деле избежать каких-то последствий.

В продолжение темы: да, лето — период отпусков. Россияне наверняка будут уезжать за рубеж. Как вы считаете, какие болезни они рискуют привести обратно? Возможно, опасная лихорадка денге. Еще какие есть угрозы?

— При выезде за рубеж, конечно, это зависит от того, конкретно куда едет человек, потому что есть страны эндемичные в отношении каких-то специфических заболеваний. Есть угроза получения инфекции через воду, некачественные пищевые продукты, насекомых.

Поэтому может быть важно, прежде всего, людям, у которых есть хронические заболевания, перед поездкой проконсультироваться со своим врачом в отношении здоровья и рекомендаций. Можно составить аптечку первой помощи. Если вы принимаете какие-то медикаменты на постоянной основе, необходимо взять их с собой. В поездке необходимо соблюдать гигиену: мыть руки чаще, не использовать сырую воду и принимать в основном бутилированную. Надо быть осторожным в том, что вы едите. Питаться в зарекомендовавших себя местах, не есть сырую пищу. Избегать использования льда из неизвестных источников для охлаждения напитков. Для отпугивания, защиты от инфекций, которые передаются насекомыми, комарами, нужно использовать репелленты и закрывать, может быть, открытые части тела одеждой — это длинные рукава, это носки высокие. Это, кстати, защищает от передачи таких инфекций, как малярия и упомянутая вами денге.

Если говорить о денге, то это вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. И заболевание распространено в тропических и в субтропическихрегионах по всему миру — Юго-Восточная Азия, Африка, Средиземноморский регион, Северная и Южная Америка. В связи с изменением климата эта болезнь также начинает более часто встречаться даже в европейских регионах, в широтах, не характерных до этого ранее. Здесь нет какого-то конкретного лечения для денге, в основном она симптоматическая, поэтому важны меры профилактики, которые я упомянул, — это использование репеллентов, защита от укусов комаров и насекомых. Наверное, следуя этим рекомендациям, можно в какой-то степени минимизировать риски для здоровья и насладиться безопасным и приятным путешествием.

Нынешнюю молодежь поколения Z называют самыми осознанными в плане отношения к здоровью. Насколько это справедливое утверждение в отношении молодых людей в России и с какими проблемами в плане здоровья сейчас сталкивается молодежь?

— Поколение Z — это люди, которым сейчас от 12 до 24 лет. Это достаточно молодое поколение. Я, наверное, соглашусь с тем, что это поколение отличается, может быть, даже от моего поколения в этом возрасте тем, что они достаточно продвинуты в использовании новых технологий, IT-технологий. Они на "ты" с компьютерами, гаджетами, всевозможными приложениями. Они имеют доступ к информации и в отношении рекомендаций по здоровому образу жизни они достаточно энергичные.

Если же говорить о здоровье, ведет ли эта осведомленность к лучшему состоянию здоровья — это вопрос, на который нужно более глубоко взглянуть. Из положительного можно сказать, что действительно в этой группе населения есть тенденция более низкого курения, потребления алкоголя. Это поколение больше интересуется здоровым образом жизни, есть востребованность, есть мода на здоровый образ жизни, занятия спортом, фитнесом.

Но, к сожалению, они также сталкиваются и с большими вызовами, обусловленными развитием технологий, временем. Я бы сказал, это прежде всего проблемы с психическим здоровьем. Есть данные о том, что среди поколения Z выше уровень тревожности, может быть, депрессивных расстройств. Причины тому могут быть разные. Это и нагрузка в плане учебы, это насыщенный информационный фон, это какие-то, может быть, события, которые происходят вокруг нас. Не надо забывать, что это поколение также пережило эпидемию COVID-19, когда школьники, студенты были вынуждены перейти на дистанционное обучение. И, наверное, это затронуло достаточно сильно и психологическое здоровье этого поколения.

Я бы также сказал, что у этого поколения есть такая проблема, как цифровая зависимость. При всем положительном влиянии новых технологий, долгое проведение перед экраном ограничивает физическую активность, ведет к напряжению глаз и их заболеванию. В целом малоподвижный образ жизни и, может быть, нездоровые привычки, которые связаны с потреблением фастфуда, способствуют росту ожирения и таких проблем, как, например, диабет.

Еще один момент, который я должен отметить, — несмотря на то, что традиционное курение в этой группе сократилось, появились тем не менее такие новые угрозы, как электронные сигареты, вейпы, которые, к сожалению, очень популярны среди молодежи. Я должен сказать, что табачная индустрия как раз и выбирает вот это поколение для рекламы и маркетинга, чтобы распространять и продвигать этот продукт именно в этой среде.

К сожалению, мы видим более раннее начало хронических заболеваний, которые раньше были характерны для людей старших возрастов, а теперь и среди молодых людей. Поэтому можно сказать, что да, молодые люди более осведомлены в вопросах здоровья, но тем не менее у них есть свои вызовы и проблемы, которые нужно специфически адресовать.