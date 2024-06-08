Шесть самых опасных вирусов на планете

В последние десятилетия несколько вирусов перешли от животных к людям и спровоцировали масштабные вспышки заболеваний, унесшие тысячи жизней. Сегодня ученые выделяют множество вирусов с высоким уровнем смертности. Вот шесть самых опасных из них.

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Бешенство

Вирус бешенства нестоек в окружающей среде, практически моментально погибает при температуре более 70 градусов Цельсия. Заражение этим вирусом развивается после укуса или царапины инфицированного животного. Это может привести к повреждению мозга и нервов. В 1870-х годах Пастер занялся изучением вирусов. Экспериментируя с куриной холерой и сибирской язвой у животных, он доказал возможность создания вакцины из патогена. Ученый смог ослабить живой вирус до такой степени, что при введении человеку он становился безопасным, но организм в ответ на него все равно вырабатывал иммунитет. В 1885 году Пастер создал вакцину от бешенства. Она помогала тем, кто уже был заражен. Летальность этого вируса составляет 100%. Инкубационный период у человека занимает от 10 дней до 3-4 месяцев.

Хантавирус

Вирус не передается от человека к человеку, скорее люди заражаются этим заболеванием от помета инфицированных мышей. Вспышка хантавируса в начале 1950-х годов, во время корейской войны, описана в статье 2010 года в журнале Clinical Microbiology Reviews. Заразилось более 3000 военнослужащих Организации Объединенных Наций, и около 12% из них умерли. Издание «Аргументы и Факты» информирует, что в европейской части России чаще всего переносчиком хантавируса является европейская рыжая полевка, на территории Центрального Черноземья — полевая мышь, на юге страны — кавказская лесная мышь, в дальневосточных регионах — полевая и восточно-азиатские мыши, а также серая крыса. По данным CDC, более 600 человек в США заболели хантавирусом, и 36% умерли от этого заболевания.

Марбургский вирус

Считается «родным братом» вируса лихорадки Эбола. Болезнь, вызванная этим вирусом – тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом. Вызывает геморрагическую лихорадку у людей и приматов. Ученые впервые идентифицировали вирус Марбург в 1967 году, когда, по данным Всемирной организации здравоохранения, произошли небольшие вспышки среди лабораторных работников в Германии, которые контактировали с инфицированными обезьянами, привезенными из Уганды. По данным ВОЗ, летальность во время первой вспышки (в 1967 году) составляла 24%, однако во время вспышки 1998 году в Демократической Республике Конго летальность увеличилась и составила 83%, а во время вспышки 2017 г. в Уганде - 100%.

Вирус Эбола

Редкое, но крайне опасное заболевание. По данным «livescience.com» вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90 % (в среднем 50 %). Первые известные вспышки Эболы среди людей произошли одновременно в Республике Судан и Демократической Республике Конго в 1976 году. Эбола распространяется через контакт с кровью или другими биологическими жидкостями или тканями инфицированных людей или животных. Долгое время лихорадка Эбола считалась сравнительно редким заболеванием. Целесообразность производства вакцины в течение длительного периода оставалась под вопросом. Издание «New York Times» сообщает: «большинство фармацевтических компаний отказалось тратить огромные суммы на продукт, который будет востребован в странах, обладающих низкой платежеспособностью». В декабре 2020 года вакцина Эрвебо была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Эта вакцина помогает защититься от вируса Эбола в Заире.

Вирус иммунодефицита человека

Вызывает синдром приобретённого иммунодефицита. Главным путём проникновения вируса в организм является кровь. Также вирус передается половым путем. По оценкам ВОЗ 32 миллиона человек умерли от ВИЧ с тех пор, как это заболевание было впервые выявлено в начале 1980-х годов. Противовирусные препараты позволяют людям жить с ВИЧ в течение многих лет. Но болезнь продолжает опустошать многие страны с низким и средним уровнем дохода. По данным ВОЗ в 2020 году во всем мире произошло 680 000 смертей, связанных с ВИЧ.

Оспа

Высокозаразная вирусная инфекция, характеризуется тяжёлым течением, лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, нередко оставляющей после себя рубцы. В 1980 году Всемирная ассамблея здравоохранения объявила мир свободным от оспы. По сообщению Би-би-си, только в ХХ веке от оспы погибло 300 миллионов человек. Оспа поражала всех — и крестьян, и аристократов, и монархов. Так, в 1730 году эта болезнь унесла жизнь Петра II — внука российского императора Петра I и единственного наследника по мужской линии. Издание «РБК. Стиль» говорит о том, что в 1919 году Владимир Ленин издал декрет об обязательной вакцинации от оспы. К 1936 году оспа на территории СССР была полностью побеждена. В 1959 году в Москве произошла вспышка черной оспы. Ее завез художник-плакатист Алексей Кокорекин, который ездил в командировку в Индию. Кокорекин умер в мучениях всего через несколько дней после возвращения домой. Силовые структуры были брошены на поиск всех, с кем контактировал карикатурист, а Минздрав многократно увеличил производство вакцин и начал прививать москвичей и жителей Подмосковья. Эта прививочная кампания стала одной из самых эффективных в истории — всего за месяц вакцину получили почти 10 млн человек.