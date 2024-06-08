Человеку сложно понять, когда у него начинается гормональный сбой. Его сопровождают симптомы, которые кажутся обычными и повседневными. Однако некоторые из них указывают на появление сахарного диабета и других серьезных проблем со здоровьем. Об этом предупредила эндокринолог первой категории НИИ имени Джанелидзе Мариам Алиева.

По ее словам, жалобы на здоровье при проблемах с гормонами кажутся неспецифическими. Например, это общая слабость и выпадение волос — такие симптомы стали особенно часто встречаться у людей после пандемии коронавируса. Но некоторые признаки становятся заметными и точными. Так, изменение черт лица, лобных костей, носа говорит о развитии акромегалии.

Высокое давление и учащенный пульс, а также появление на коже живота растяжек темного цвета с фиолетовым оттенком могут свидетельствовать о патологии надпочечников. Еще о проблемах с гормонами говорят затруднения при глотании обычной воды, а не твердой пищи, как будто этому процессу что-то мешает.

— Характерный признак диабета, когда человек говорит: «Вы знаете, доктор, я сплю на унитазе с бутылкой воды в руках». То есть он постоянно пьет и тут же бегает в туалет. При этом снижается вес, ухудшается зрение, нарушается чувствительность рук и ног, — предупредила Алиева в интервью порталу «Доктор Питер».



Врач Александр Мясников также рассказал, что употребление манной каши по утрам может приводить к ожирению и сахарному диабету. По его словам, это блюдо не содержит полезных веществ.