В России каждый месяц выдают порядка 800 тыс. полисов ОМС

Около 800 тыс. полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) выдается в России каждый месяц, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ФОМС Илья Баланин.

"В России ежемесячно выдается порядка 800 тыс. полисов ОМС. Это постоянный ежедневный процесс, рождаются новые люди, кто-то получаетроссийское гражданство и так далее", - сказал он.



Баланин подчеркнул, что каждый гражданин имеет право на получение доступа к качественной бесплатной медицинской помощи.

"Благодаря внедрению цифрового полиса ОМС процесс оформления стал максимально удобным для всех граждан независимо от места проживания и социального статуса", - заключил он.



Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что все жители Новороссии и Донбасса, получившие российское гражданство, обеспечены полисами ОМС.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.