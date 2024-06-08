Как проявляется аллергия на солнечный свет

Аллергия на солнечный свет — это широкое понятие, которым люди могут описывать несколько состояний, при которых возникает сыпь с зудом после воздействия ультрафиолетового излучения. Что это такое и почему возникает, рассказала «Вечерней Москве» врач-аллерголог сети «Клиника Фомина» Галина Зайцева.

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Почему от солнечного света появляется сыпь

Если у вас появилась сыпь после того, как вы вышли погреться или уехали в долгожданный отпуск в южном направлении, не факт, что это аллергия на солнце. Вариантов того, что это может быть, несколько.

Полиморфный фотодерматоз

Самая распространенная реакция на солнце — Polymorphic light eruption (PMLE), или полиморфный фотодерматоз, который чаще проявляется весной и в начале лета.

В этом случае сыпь возникает в течение нескольких часов и до одного-двух дней после воздействия солнечного света и в большинстве случаев может быть непостоянна. Обычно располагается симметрично очагами и может не затрагивать всю открытую кожу. Чаще поражаются части тела, которые больше других подвержены воздействию солнечного света: руки, голени, V-образная часть шеи и грудь. Высыпания проходят быстрее, если избегать дальнейшего пребывания на солнце.

Этот вид фотодерматоза в четыре раза чаще встречается у женщин и у людей, проживающих в умеренном климате или там, где солнца не очень много. Обычно такой фитодерматоз полностью исчезает зимой. Однако в зимний период сыпь может появляться после посещения соляриев или во время отдыха в более солнечном климате.

Солнечная крапивница

Солнечная крапивница — довольно редкое явление. Сыпь появляется через несколько минут после воздействия УФ-излучения в результате пребывания на солнце или от искусственного источника. Сыпь жжет, зудит, красная, «опухшая», может сливаться. Обычно возникает на участках кожи, которые не защищены одеждой. Как только человек защищается от воздействия солнечных лучей, сыпь начинает сама исчезать в течение нескольких минут или нескольких часов. Сыпь полностью исчезает, не оставляя следов.

Фотодерматит

Фотодерматит может провоцироваться взаимодействием солнечного света и некоторых лекарственных препаратов или их метаболитов и веществ, которые присутствуют в коже. Происходит повышенная чувствительность организма (в частности, кожи и слизистых оболочек) к воздействию ультрафиолетового излучения, при этом лекарственное вещество является фотосенсибилизитором, то есть увеличивает общую светочувствительность.

Фотосенсибилизирующий эффект могут давать:

некоторые группы антибиотиков;противогрибковые препараты;мочегонные;антидепрессанты;снотворные;некоторые кардиопрепараты;оральные контрацептивы.

Однако не только лекарства обладают таким эффектом, но и некоторые овощи и растения также могут способствовать повышению чувствительности к солнцу. Перед тем как отправиться в отпуск, поговорите со своим лечащим врачом и узнайте, могут ли лекарства повлиять на вашу реакцию на солнце.

Системная красная волчанка

Системная красная волчанка — это ревматологическое заболевание, дебют которой может стартовать с макулопапулезных высыпаний на лице по типу бабочки: красная кожа на щеках, скулах и на спинке носа после инсоляции. У некоторой части больных можно выявить фотодерматоз на открытых частях тела.

Как защищать кожу от солнца и предотвратить появление высыпаний

Основное средство для защиты УФ-излучения — это использование солнцезащитных кремов с фактором защиты от солнца (Sun Protection Factor, всем известный как SPF) не менее 30. Нанесите его за 30 минут до выхода на улицу, а также не забывайте повторно обновлять нанесение крема каждые два часа.

Чем выше у крема показатель SPF, тем эффективнее защита: SPF 10 блокирует менее 90 процентов УФ-лучей, а SPF 100 отфильтровывает до 99 процентов.

Используйте надежные средства по уходу за кожей. Также перед выходом на активное солнце не стоит наносить духи, так как в них содержится спирт, который на солнце может спровоцировать ожог.

Носите одежду из натуральных тканей с длинными рукавами, брюки, головные уборы и солнцезащитные очки. Они защитят вашу кожу и глаза от солнца.

Избегайте проводить время на улице в часы пик солнечного света, выбирайте затененные места на открытом воздухе и сидите подальше от окон.

Обсудите с врачом возможные побочные реакции назначенной терапии. Если у вас появились симптомы после нахождения на солнце, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы он нашел истинную причину высыпаний на коже.