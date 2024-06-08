Названа ошибка, которая насыщает кровь источниками рака

О том, что курение сигарет является причиной 25-30% всех злокачественных опухолей, известно многим. Как правило, вредную привычку связывают с заболеваниями легких, груди, желудочно-кишечного тракта. На самом деле, курение может быть в ответе за возникновение как минимум 20 форм новообразований.

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"Влияние курения на риск возникновения злокачественных опухолей изучено досконально", - подчеркнул в своем Telegram-канале генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, онколог Андрей Каприн.



Среди основных мишеней у курящих людей - легкие, полость рта и носа, гортань. Кроме того, существуют большие риски для желудка, поджелудочной железы, молочной железы, почек и других органов.

Курильщикам важно следить за состоянием здоровья своих легких и проходить КТ один раз в год с 40 лет, отметил Андрей Каприн. Безусловно, лучший вариант - не курить совсем, или как можно быстрее завязать с вредной привычной.

Затягивать с отказом от курения - большая ошибка. Нужно понимать, что входящие в состав табачного дыма канцерогены разносятся с током крови по всему организму (кровь насыщается источниками рака). Тут негативное влияние на ткани и органы человека - самое прямое. И организм испытывает его после каждой сигареты. При этом курение - не только причина развития самой болезни.

"К сожалению, если пациент продолжает курить, риск развития рецидива существенно возрастает", - предупредил врач.



Что ожидать от организма, сразу после отказа от сигарет? Онколог предупредил, что говорить о полном восстановлении нельзя. Но есть данные, согласно которым риск развития опасной патологии становится меньше на 7% каждые каждые пять лет отказа от курения.