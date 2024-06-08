Представитель ВОЗ в России рассказал, как снизить риск заражений за рубежом

Соблюдение гигиены, осторожность при выборе блюд и предпочтение закрытой одежды помогут минимизировать риск заражения инфекциями в отпусках за границей. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев на полях Петербургского международного экономического форума.

"При выезде за рубеж <...> есть угроза получения инфекции через воду, некачественные пищевые продукты, насекомых, - сказал он. - Поэтому может быть важно, прежде всего, людям, у которых есть хронические заболевания, перед поездкой проконсультироваться со своим врачом в отношении здоровья и рекомендаций. Можно составить аптечку первой помощи. Если вы принимаете какие-то медикаменты на постоянной основе, необходимо взять их с собой".



По словам Бердыклычева, в поездке необходимо соблюдать гигиену: мыть руки чаще, не использовать сырую воду и принимать в основном бутилированную.

"Надо быть осторожным в том, что вы едите. Питаться в зарекомендовавших себя местах, не есть сырую пищу. Избегать использования льда из неизвестных источников для охлаждения напитков, - добавил специалист. - Для отпугивания, защиты от инфекций, которые передаются насекомыми, комарами, нужно использовать репелленты и закрывать, может быть, открытые части тела одеждой - это длинные рукава, это высокие носки. Это, кстати, защищает от передачи таких инфекций, как малярия и упомянутая вами денге".



Как пояснил Бердыклычев, денге - это вирусная инфекция, которая передается людям от комаров. По его словам, заболевание распространено в тропических и в субтропических регионах по всему миру: в Юго-Восточной Азии, Африке, Средиземноморском регионе, Северной и Южной Америке. Кроме того, в связи с изменением климата эта болезнь также начинает чаще встречаться "даже в европейских регионах, в широтах, не характерных до этого ранее".