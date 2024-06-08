Врач призвал не использовать «умные» палочки для чистки ушей

Использовать «умные» ушные палочки, как и обыкновенные, не стоит – можно серьезно травмировать барабанные перепонки. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» старший научный сотрудник отдела микрохирургии уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского департамента здравоохранения столицы Валерий Мищенко.

«Любые ушные палочки – это всегда риск травматизации наружного слухового прохода с риском развития грибковой инфекции, которая подчас опаснее, чем бактериальная, а также в ряде случаев – барабанной перепонки с развитием среднего отита. Поэтому любые манипуляции в наружном слуховом проходе должен выполнять отоларинголог под контролем микроскопа. Это очень тонкая область в плане нежности кожи, и любая микротравма может приводить к множеству проблем. Заболевания наружного уха чаще всего сопровождаются выраженным болевым синдромом и трудностями в плане лечения», – сказал Мищенко.



По его словам, изображение с камеры «умной палочки» вряд ли поможет пациенту понять, где находится барабанная перепонка.

«Ее визуализировать должен профессионал, потому что снаружи барабанная перепонка покрыта тонким слоем эпидермиса, которая, по сути, является продолжением кожи наружного слухового прохода. Чтобы отличить границы и распознать именно перепонку, нужны специальные навыки и знания», – пояснил врач.



Он также призвал не пытаться доставать палочками какие-либо предметы из ушей ребенка.

«Если ребенок что-то засунул себе в ухо, родителям ни в коем случае не следует пытаться достать это самостоятельно. Это может привести к травме барабанной перепонки, которая в юном возрасте у детей может очень быстро зарасти, а участки травмированной кожи – провалиться в барабанную полость, что в дальнейшем может грозить даже развитием холестеатомы среднего уха, которая является крайне опасным заболеванием, приводящим к стойкой тугоухости и в ряде случаев – к развитию тяжелых внутричерепных осложнений», – добавил Мищенко.



По словам врача, уши у большинства людей вообще не нуждаются в особом уходе.