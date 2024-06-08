Какие продукты превращают принятое лекарство в пустышку

На эффективность прописанных лекарств влияет не только то, чем таблетки запивают, но и то, что ели до приёма или будут есть после. Некоторые комбинации помогают, например, после кофе лучше усваивается парацетамол. А некоторые, наоборот, вредят. Именно о них и рассказал специалист.

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Что нельзя есть при приёме таблеток

Никому не хочется, чтобы принимаемые препараты имели нулевой эффект. Они обычно должны помочь с какой-то проблемой, да ещё и стоят немало. Чтобы не получить пшик на выходе, нутрициолог Эйден Гоггинс рассказал Daily Mail о продуктах и таблетках, которым лучше не встречаться.

Цитрусы (фрукты или сок) — статины, антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов. Молоко — антибиотики. Хлопья для быстрых завтраков — антибиотики. Продукты с клетчаткой — препарат для щитовидной железы левотироксин. Бананы — препараты от высокого кровяного давления и сердечной недостаточности (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента). Мятные конфеты без сахара — противозачаточные таблетки только с прогестероном.

Продукты, полезные при приёме антибиотиков

Антибиотики помогают организму бороться с вредными бактериями, но действуют слишком агрессивно. Именно поэтому многие врачи советуют во время приёма таких препаратов поддерживать ЖКТ полезными продуктами. О них можно узнать здесь.