Cтоит ли сдавать генетический тест, чтобы узнать риск возникновения болезни Альцгеймера

Врачи объяснили, стоит ли сдавать генетический тест, чтобы узнать риск возникновения болезни Альцгеймера
Некоторые случаи болезни Альцгеймера связаны с генетикой. Это подтвердили новые исследовательские работы. Однако большинство случаев развития этого заболевания всё же не имеют конкретной причины.
Учёным уже известно, что наследование копии варианта гена APOE4 может повысить шансы на возникновение болезни Альцгеймера у человека. Ещё выше риск у людей с двумя копиями этого гена. Их от 2 до 5% населения.
Теперь же исследователи полагают, что наличие двух копий APOE4 может также вызвать болезнь Альцгеймера. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.
В рамках новой работы учёные проанализировали информацию о 3297 мозгах, пожертвованных для медицинских исследований, и о 10 000 людях, участвовавших в исследованиях болезни Альцгеймера в США и Европе.
Оказалось, что у 273 человек были две копии APOE4. Из них при этом почти у всех были признаки болезни Альцгеймера в мозгу. Кроме того, у таких пациентов патология Альцгеймера развилась относительно в молодом возрасте. К 55 годам они накапливали больше белка, который образует бляшки в мозге, сигнализирующие о болезни Альцгеймера, чем те, кто имел APOE3. У многих также симптомы болезни проявлялись в 65 лет.
Но есть ли смысл сдавать генетический тест тем, у кого нет симптомов болезни Альцгеймера? Люди, у родителей которых была диагностирована болезнь Альцгеймера относительно рано (в 60 лет), вероятнее всего, имеют две копии APOE4.
Тем не менее сейчас генетические тесты не используются в клинических условиях для диагностики или прогнозирования риска развития болезни Альцгеймера. Поэтому многие эксперты не рекомендуют их делать из-за сложностей, связанных с интерпретацией результатов.
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