Раскрыта опасность хронической обструктивной болезни легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это заболевание, при котором происходит сужение (обструкция) и деформация бронхов всех калибров из-за хронического воздействия вредных частиц. Дыхательные пути хуже проводят воздух, воспаляются, в них застаивается мокрота, в нее может заселяться патогенная микрофлора. В чем причина этого заболевания и как его лечить, рассказала «Вечерней Москве» врач-пульмонолог сети «Клиника Фомина» Яна Исаева.

Почему возникает ХОБЛ

ХОБЛ — прогрессирующее заболевание, и при тяжелых стадиях в процесс вовлекаются не только дыхательные пути, но и сами легкие: они разрушаются, формируется эмфизема, легкие становятся огромными, чрезмерно воздушными и совсем не способными выполнять свои функции.

Основная причина ХОБЛ — это курение сигарет. Чем больше стаж курения, тем больше вероятность развития ХОБЛ. Помимо этого, вклад в развитие ХОБЛ вносят профессиональные «вредности»: минеральная пыль на рабочем месте, газ, дым. Есть врожденные формы, но это встречается достаточно редко.

Как предотвратить ХОБЛ

В большинстве случаев не допустить развития ХОБЛ можно легко: достаточно просто не курить. Но если человек курит и не собирается бросать даже при развитии болезни, то состояние будет прогрессировать, ухудшаться, начнутся осложнения на сердце (легочная гипертензия — то, что называется «легочное сердце»), снижение мышечной массы, разрушение костной ткани, нарушения газообмена (снижение кислорода или излишнее скопление углекислого газа, а это опасно — можно впасть в кому). В этом случае человек вынужден принимать постоянную терапию, быть всегда на кислороде или другой респираторной поддержке.

Обычно главный симптом ХОБЛ — это одышка. Сначала она беспокоит при физической нагрузке, затем может быть и в покое. Помимо одышки, пациентов беспокоит кашель, чаще всего он сопровождается выделением мокроты.

Есть две проблемы. Первая — многие думают, что ХОБЛ — это просто кашель курильщиков. На деле это не так: это страшное системное заболевание, которое прогрессирует, лишает возможности нормально жить и в конце убивает. ХОБЛ — это третья причина смертности по статистике.

Вторая проблема — долгое время курильщик не чувствует никаких симптомов, а заболевание уже началось и прогрессирует. Часто врачи ловят болезнь, когда уже поздно. Поэтому, если вы курите, не забывайте о своевременном обследовании.

Как диагностируют и лечат ХОБЛ

Основной метод диагностики — это спирометрия с бронхолитиком (метод, когда человек выдыхает в трубочку, ему измеряют объемы легких и скорости воздушного потока до и после лекарства). Этот метод используется как для постановки диагноза, так и для скрининга. Всем курильщикам неплохо было бы проводить исследование раз в один-два года.

Лечение есть. Во-первых, это ингаляции: ежедневно вдыхать вещества, которые расширяют бронхи. Во-вторых, есть терапия, которая направлена на снижение числа обострений. А обострения — неотъемлемая часть ХОБЛ, это тот момент, когда пациент может умереть. И в-третьих, респираторная поддержка при дыхательной недостаточности: кислород, неинвазивная вентиляция легких.

Иногда врачи используют оперативное лечение — удаляют часть легкого или делают трансплантацию легких. Но для этих методов есть ограничения по возрасту.

Если вы курите или просто испытываете какие-то симптомы со стороны органов дыхания, приходите на прием к пульмонологу. Своевременный и правильный диагноз — это то, что иногда может спасти вашу жизнь.