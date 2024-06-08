Назван главный признак нарушения обмена веществ

Изменение размеров языка, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, может говорить о нарушение обмена веществ в организме человека. Об этом заявил врач-стоматолог Владимир Лосев.

«Увеличение языка может быть связано с гипотиреозом, наследственными дефектами обмена веществ. Уменьшение языка чаще встречается при дегидратации, анемии», — сообщил специалист изданию News.ru.



Врач добавил, что при заболевании щитовидной железы язык может стать более плоским. Любой из этих признаков является поводом срочно обратиться к врачу.

Эндокринолог Анна Луговская ранее заявила, что без витамина D немыслима регуляция процессов обмена веществ. Тусклые волосы, бледное лицо и уныние могут быть признаками дефицита этого элемента в организме. Нехватка витамина D повышает риск развития аутоиммунных заболеваний. Он также участвует в фосфорно-кальциевом обмене, без него кости легко деформируются, может развиться рахит и остеопороз.