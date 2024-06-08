Сколько жирного мяса можно съесть, чтобы не отказало сердце

Не каждому здоровье позволяет есть мясо с жирком, но если поджелудочная разрешает, то иногда бывает трудно себе в этом отказать. Хоть такое мясо и гораздо вреднее, чем постное, полностью его себе можно и не запрещать. Какие правила помогут и жирный стейк съесть, и у врача не оказаться, — рассказала специалистка.

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Почему нельзя есть жирное мясо

Как рассказала диетолог Мария Герасимова, в мясе много насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Из-за этого могут возникать проблемы с сердцем и сосудами.

Причём коварство мяса в том, что оно зачастую выглядит как постное — просто прожилки настолько скромные, что их почти не видно. Но насыщенных жиров в таком стейке обычно немало.

Как часто можно мясо с жирком

По словам врача, постное мясо можно есть хоть каждый день, а вот мясо с жирком — другое дело. Градация такая:

1) нежирное мясо (до 5 г жира на 100 г мяса) — каждый день;

2) мясо средней жирности (от 5 до 18 г) — 2−4 раза в неделю;

3) жирное мясо (от 18 г) — не более 2 раз в неделю.

Советы от врача

Диетолог посоветовала «Газете.Ru», как снизить жирность мяса. Нужно:

- выбирать мясо без видимых прослоек жира или срезать их перед приготовлением;

- смотреть на общую жирность продукта;

- снимать у птицы кожу.

Гарнир для мяса

Даже самое полезное мясо можно испортить, просто добавив к нему неправильный гарнир. И сказал так не какой-то именитый шеф-повар, а врач. С чем нельзя сочетать мясо — читайте здесь.