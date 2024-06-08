Раскрыто влияние здорового образа жизни на болезнь Альцгеймера

Выбор здорового образа жизни может замедлить или предотвратить болезнь Альцгеймера у людей из группы высокого риска. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Alzheimer's Research and Therapy.

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Согласно результатам их работы, привычки, которые человек заводит при здоровом образе жизни, могут помочь сохранить функцию мозга у людей с легкими когнитивными нарушениями или ранним слабоумием. Регулярные занятия спортом, правильное питание и снижение стрессовых ситуаций помогли 71 проценту пациентов улучшать свое состояние без применения дополнительных лекарств, или же оно оставалось стабильным. При этом 68 процентов пациентов, которые не меняли свой образ жизни, испытывали ухудшение своих симптомов.

Ученые впервые смогли доказать, что изменение образа жизни оказывает влияние на прогрессирование деменции и болезни Альцгеймера. Для этого нужно придерживаться диеты с низким содержанием вредных жиров, рафинированных углеводов, алкоголя и подсластителей, уделять внимание физическим нагрузкам, медитации и растяжке.

— Интенсивные изменения образа жизни, реализованные в этом исследовании, показали, что они улучшают когнитивные функции и функции за небольшую часть затрат — и единственные побочные эффекты являются положительными, — отметил директор Центра здоровья мозга Макканса при Массачусетской больнице общего профиля Рудольф Танци, слова которого приводит портал Medical Xpress.



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