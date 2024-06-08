Признаки болезни Паркинсона предложили выявлять по походке

Оценка скорости и манеры ходьбы может помочь выявить болезнь Паркинсона до начала ее прогрессирования. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Фарва Али, невролог клиники Мейо, специализирующийся на двигательных расстройствах.

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Врач объяснил, что манера ходьбы может дать представление о различных состояниях здоровья мозга и помочь выявить нейродегенеративные заболевания. Он уточнил, что иногда люди с развивающейся болезнью Паркинсона могут преодолевать расстояние мелкими шагами, в целом ходить медленно или недостаточно двигать руками при ходьбе. Некоторые другие особенности могут указывать на проблемы с равновесием, также характерные для заболевания.

Невролог уточнил, что аномалии походки могут быть индивидуальными для каждого человека. По мнению врача, их своевременное обнаружение может предоставить пациенту дополнительное время для прохождения необходимых обследований и начала лечения. Однако сейчас для установления точных критериев нарушений и их стандартизации не хватает данных. Али убежден, что дополнительные исследования позволят заполнить этот пробел и облегчить диагностику болезни Паркинсона.

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