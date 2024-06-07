Агрессивные клещи-мутанты ползут из Европы кусать россиян. Где их ждать

Вирусолог Вострухов: клещи-мутанты вида Hyalomma lusitanicum могут попасть в Россию. Мутантами этих паразитов прозвали из-за крупных размеров и довольно агрессивного поведения по сравнению с другими видами клещей. Они переносят смертельно опасные вирусы, в том числе сибирский клещевой тиф. Медики говорят, что таких насекомых почти не берут препараты против клещей. Что ещё известно о клещах-мутантах и где конкретно стоит их ждать?

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Где ждать клещей-мутантов

Молодые особи клещей-мутантов могут появиться в тех регионах России, где традиционно много клещей. Это центральная часть страны, Дальний Восток и Сибирь. Их можно ждать и в Ханты-Мансийском автономном округе, и на Сахалине, сказал эксперт изданию News.ru.

Проникнуть в Россию клещам Hyalomma lusitanicum поможет изменение климата и миграция перелётных птиц. Эпидемиолог Наталья Васильева в беседе с Лентой.ру тоже допустила появление крупных клещей где-нибудь в Подмосковье, но отметила, что это процесс не быстрый.

Что за клещи-мутанты и чем они опасны

Hyalomma lusitanicum — одна из разновидностей иксодовых клещей. Крупные паразиты наводнили Европу, прибыв из жарких стран Африки и Азии. В России есть свои иксодовые клещи, их можно встретить в южных регионах — на Кубани, в Ставрополье, Ростовской области.

Клещи-мутанты переносят возбудителей смертельно опасных недугов:

Конго-крымской геморрагической лихорадки;

сибирского клещевого тифа;

лихорадки Бутоннез и лихорадки Ку.

Вирусолог Сергей Вострухов отметил, что мутанты-клещи появились в Европе, потому что до неё недалеко от Африки, а люди часто перемещаются между континентами. Конкретно из Европы клещам будет трудно приползти в Россию, считает эксперт.

Врачи предупреждают, что заражённого клеща по внешним признакам определить невозможно, поэтому после каждого укуса надо обязательно обращаться за медицинской помощью​​. Подробнее о том, как действовать, если увидели на теле клеща, — объясняли здесь.