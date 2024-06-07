Онколог высказался о перспективах вакцин от рака

В будущем врачи будут применять индивидуальные для каждого пациента вакцины от рака, уверен кандидат медицинских наук, онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов. О перспективах борьбы с распространенным смертельным заболеванием эксперт высказался в беседе с «Лентой.ру», комментируя новость об испытании разработке российскими учеными новой вакцины от всех типов рака.

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Евстратов считает, что будущее в лечении онкологических заболеваний — за иммунотерапией. Он объяснил, что рак возникает из-за того, что организм в какой-то момент перестает распознавать клетки как злокачественные, а с помощью этой методики он научится распознавать опухолевые клетки и уничтожать их.

На помощь в борьбе с раком и придут индивидуальные вакцины, которые будут доставлять молекулы мРНК, кодирующей антиген, в иммунные клетки. Разработанную мРНК будут использовать в качестве схемы для создания чужеродного белка, который обычно вырабатывается патогеном (раковой клеткой или вирусом) Роман Евстратов онколог



Таким образом, по словам эксперта, сама опухоль научит иммунную систему человека распознавать злокачественные клетки и обратит ее работу на борьбу с ними. Организм без внешней помощи будет распознавать и уничтожать раковые клетки.

«Это будет индивидуальная вакцина, своя для каждого человека. Я желаю успехов в дальнейшей работе команде ученых, и мы все надеемся, что наступает новый виток истории в лечении рака. Эта разработка станет важнейшим достижением медицинской науки», — заключил онколог.



Ранее 6 июня академик РАН Александр Гинцбург сообщил о разработке российскими учеными новой вакцины от всех типов рака. Препарат уже доказал свою эффективность на мышах. Планируется, что после окончания всех испытаний на основе универсального лекарства будут создавать индивидуальные вакцины для пациентов с раком.