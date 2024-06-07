Какие два первых сигнала указывают на повышение сахара в крови

Эндокринолог Мариам Алиева отметила, что нельзя закрывать глаза на изменения, если они касаются внешности и появления ряда симптомов.

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Что касается первых сигналов высокого сахара в крови, развития диабета, то есть два важных момента - жажда и частое посещение туалета.

Если человек испытывает потребность пить много жидкости и тут же бегает в туалет, надо записаться на прием к эндокринологу. Особенно стоит насторожиться, если при этом нарушается чувствительность рук и ног, снижается вес, ухудшается зрение.

А вот высокое давление с учащенным пульсом, образование на коже живота растяжек с фиолетовым оттенком - это характерные проявления патологии надпочечников.

Также о гормональном сбое предупредит затруднение в глотании. Причем речь идет даже не о твердой пище, а об употреблении простой воды, пишет РГ.

Мариам Алиева также отметила, что сейчас такой недуг как сахарный диабет "помолодел".

Ранее "СП" писала, что озвучены тревожные симптомы смертельного вида рака.