Психиатр объяснил, почему важно вовремя лечить депрессию

Депрессивное состояние иногда может пройти само, если человек обладает высокой организованностью, сильной волей и обширным кругом общения и интересов. Однако, в большинстве случаев требуется вмешательство специалиста.

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Психиатр Анастасия Слышалова разъяснила изданию «Петербург2», что депрессия является серьёзным заболеванием, которое требует лечения для предотвращения опасных последствий для здоровья.

Специалист подчеркнула, что без лечения депрессия обычно ухудшается: начальный лёгкий эпизод может перейти в средней тяжести, а затем в тяжёлую форму, когда уже необходима госпитализация. Без должного лечения симптоматика усугубляется, и человек может потерять все силы, мотивацию и желания, оставаясь в постели без активности.

Серьёзные депрессивные эпизоды сопровождаются сильной апатией и бездействием, что может привести к саморазрушительному поведению и необходимости лечения в стационаре. Лёгкие и средние степени депрессии можно лечить с помощью медикаментов и посещения психиатра, но тяжёлые случаи часто требуют принудительной госпитализации.

Причины депрессии до конца не ясны, но известно, что определённые люди по структуре психики более подвержены этому состоянию. Обычно существует физиологическая предрасположенность, на которую накладываются внешние факторы, такие как тяжёлый развод, политические события, потеря работы и другие травмирующие ситуации. Наследственность также играет важную роль: если у родственников были депрессивные эпизоды, вероятность их возникновения у человека выше.

Депрессия может серьёзно повлиять на общее состояние здоровья. Иногда у человека наблюдаются боли и усталость, которые врачи не могут объяснить. В таких случаях стоит обратиться к психиатру, так как это может быть проявлением депрессии. Эмоциональное состояние также может значительно ухудшиться, приводя к самоуничижительным мыслям, что негативно сказывается на жизни и самочувствии.

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