Стоматолог Овсепян: отсутствие даже одного зуба может вызвать боли в голове или спине. По её словам, пробелы в зубном ряду нарушают «баланс в организме», что в конечном счёте может привести к головным болям, повышенной утомляемости, ощущению стрельбы в ухо и даже болям в спине. Помимо этого, проблемы могут быть и с жевательными мышцами — они просто перенапрягутся, что также чревато болевыми ощущениями.

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«Соседние зубы начинают смещаться, пытаясь заполнить образовавшийся пробел, — это явление известно как синдром Попова-Гадона. Простым языком, свято место пусто не бывает . Во время диагностики мы проводим тесты, чтобы выявить зубы, наиболее подверженные гиперфункции и стираемости», — пояснила челюстно-лицевой хирург, стоматолог-имплантолог сети клиник DinStom Тамара Овсепян.



По её словам, людям обязательно нужно восстановить баланс зубочелюстной системы, что повлияет на биомеханику движения всего тела.

Ранее врач-стоматолог Галина Алексеева отмечала, что леденцы и жареные орехи могут испортить прикус ребёнку. Правильный прикус зависит от здоровья жевательных зубов. Продукты могут менять их структуру не в лучшую сторону, поэтому стоматологи призывают питаться правильно и тщательно пережёвывать пищу.

А следить за прикусом очень важно. Ведь неправильный прикус не только портит внешность человека, но ещё и угрожает его жизни: некорректное смыкание зубов может привести к остановке дыхания во сне.