Диетолог рекомендовал отказаться от молочных продуктов при продолжительной диарее

Лактоза усугубляет проблемы с работой ЖКТ.

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Самочувствие может улучшиться при соблюдении врачебных рекомендаций.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Нурия Дианова.

«Когда вы приходите к гастроэнтерологу, терапевту и говорите: «Я отравился, у меня понос уже месяц-два. У меня нет устойчивого стула уже полгода», мы начинаем искать причину. После этого грамотный гастроэнтеролог говорит: «Давайте на какое-то время исключите все молочные продукты, только запеканочки можно термообработанные слегка, чтобы убрать эту историю с лактозой». Она даёт дополнительное усугубление вот этого поноса. Как только человек убирает группу молочных продуктов, у него частично улучшается самочувствие, сложно сказать, когда это восстановится. Большинство людей, когда они обращаются к врачам, длительно ходят с разным неоформленным стулом, понимают, что я убрал тогда молочные продукты — мне хорошо. Когда он возвращает — ему плохо. Если человек не может пить кофе без молока, я всегда говорю три варианта: можно не пить кофе, можно бронекофе пить, можно безлактозное молоко покупать».



Дианова также посоветовала исключить молочные продукты пациентам с акне.

«Есть множество исследований, которые показали, что именно сам по себе молочный белок способен стимулировать салоотделение в фолликулах, поэтому в большинстве дерматологических протоколов по лечению акне вся молочка под строгим запретом, особенно жирная. Чуть-чуть разрешают есть творог, сыры очень дозированно. Там только разрешаются альтернативные виды молока, там не про безлактозное. Молочный белок не должен присутствовать для людей с акне. У них очень улучшается качество жизни, как только они начинают убирать и действительно контролировать молочный белок».



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