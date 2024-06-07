Нутрициолог рассказал о причинах появления целлюлита

Целлюлит не является нормой для здорового организма и может появиться из-за неправильного питания, заявила в беседе с Пятым каналом диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева. По ее словам, «апельсиновая корка» способна возникнуть из-за нарушений в работе щитовидной железы.

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"Целлюлит — это признак дисбаланса в организме: внутренних отеков, дисбаланса эстрогенов и неправильного питания. Причинами возникновения целлюлита могут быть нарушения в работе щитовидной железы. Гипотиреоз, тиреотоксикоз, аутоиммунные проблемы, проблемы в работе почек. Если у нас нарушена фильтрация почек, есть песок, есть камни, у нас есть проблемы с детоксикацией, и это может быть причиной возникновения целлюлита", — заявила Стародубцева.



Нутрициолог при борьбе с появлением жировых отложений посоветовала обратить особое внимание на отток желчи. Она указала на бесполезность проведения массажей, скрабирования и прочих манипуляций, так как для действительного избавления от «апельсиновой корки» стоит скорректировать питание и наладить водный баланс. Диетолог также порекомендовала отказаться от газированных напитков, мучного, сладостей, дрожжей и не злоупотреблять мясом.

Нутрициолог Ирина Писарева ранее предложила людям, желающим сбросить вес, не придерживаться определенной диеты. Она добавила, что для изменения пищевых привычек может понадобиться психологическая помощь.