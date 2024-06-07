Женщина списала симптомы неизлечимого рака на боли в спине из-за плохой осанки

30-летняя жительница Великобритании Иззи Коллинз в течение нескольких месяцев списывала боль в спине на физические нагрузки и плохую осанку, а при обследовании врачи диагностировали у нее неизлечимую стадию рака. Об этом пишет издание The Sun.

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Впервые боль и недомогание появились у молодой женщины и матери двоих детей в конце 2023 года. Тогда она списала эти симптомы на большие физические нагрузки, связанные с частым ношением на руках недавно родившейся дочери. Однако со временем боли стали невыносимыми, и Коллинз прошла медицинское обследование.

Анализ крови показал, что здоровье женщины не в порядке, и ей назначили дополнительное обследование. Сканирование выявило у нее многочисленные опухоли в позвоночнике, расположенные в опасной близости от спинного мозга. Рак был обнаружен уже в последней стадии, когда появились метастазы в костях и поджелудочной железе.

Пациентке назначили ежемесячные инъекции, чтобы приостановить рост опухолей. Также ей необходимо каждые три-пять месяцев проходить обследования, чтобы следить за динамикой лечения.

«В те дни, когда я чувствую себя более-менее нормально, я провожу время с семьей и друзьями. Я знаю, что не избавлюсь от рака, но мне нужно научиться жить с ним», — Иззи Коллинз, пациентка с раком.



Женщина рассказала, что сохранять оптимизм ей помогают друзья и близкие. Коллинз также призвала всех контролировать состояние здоровья и при первых симптомах недомогания сразу же обращаться за медицинской помощью.

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