При заболеваниях печени может появиться спутанность сознания, дезориентация и сонливость, предупредил гастроэнтеролог Дуглас Вейн. Другие малоизвестные симптомы поражения печени он назвал HuffPost.

Врач отметил, что болезни печени долгое время могут развиваться бессимптомно, но порой люди просто не знают, что их состояние спровоцировано патологиями этого органа. По его словам, дезориентацию, изменения личности и сонливость часто списывают на психические расстройства, не принимая во внимание, что это может быть признаком острой печеночной недостаточности.

Кроме того, продолжил Вейн, на проблемы с печенью могут указывать отеки ног и ступней. Он объяснил, что при циррозе повышается давление в вене, по которой кровь проходит через орган, это вызывает скопление жидкости в ногах и брюшной полости.

Еще одним малоизвестным признаком врач назвал появление синяков на коже без видимой причины. По его словам, это происходит из-за того, что печень вырабатывает белки, необходимые для свертывания крови. Если орган не функционирует должным образом, то увеличивается риск кровотечений.

Также гастроэнтеролог указал, что на заболевания печени указывают пожелтевшие белки глаз и темный цвет мочи.

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