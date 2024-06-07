Нутрициолог рассказал, как защититься от пестицидов в овощах и фруктах

Пестициды — это ядовитые вещества, которыми обрабатывают растения, с целью обезвреживания от вредителей. Благодаря им мы можем покупать круглогодично свежие овощи и фрукты.

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Однако эти вещества токсичны и могут навредить здоровью человека. Нутрициолог Юлия Шарапова, с которой мы пообщались, говорит, что уровень этого вреда зависит:

От дозы;

Типа пестицида;

Пути его проникновения в организм;

Дефицитного состояния по микро микронутриентам человека;

Общего состояния здоровья человека.

В организм человека пестициды попадают в основном, через еду. Чаще всего это происходит из-за неправильной очистки продуктов.

К основным признакам отравления пестицидами, которые находятся в еде, относят:

Головную боль;

Слабость;

Кожный зуд;

Затруднение дыхания;

Расстройство ЖКТ (рвота, диарея).

Существуют действенные способы избавления от пестицидов:

Вымачивание уменьшает количество пестицидов и нитратов. Овощи и фрукты нужно положить в емкость с водой и оставить на час.

«Такая процедура поможет удалить большое количество пестицидов с поверхности продуктов. После этого следует обязательно ополоснуть в проточной воде и просушить. В воду можно добавить сок 1 лимона, яблочный уксус и несколько ложек соли», — советует специалист.



Зелень следует вымачивать в солевом растворе. В пропорции: 1 столовая ложка соли на 1 литр воды. Также после вымачивания зелень нужно промыть и просушить.

«Овощи, зелень, салаты следует вымачивать 1 час, картофель — 8—12 часов, корнеплоды — от 3 часов», — объясняет Юлия.



Отдавайте предпочтение органическим и сезонным продуктам.

Пользуйтесь специальными органическими биоразлагаемыми средствами, доступными в магазинах.

Недостаточно тщательно следить за рационом питания, важно также правильно обрабатывать пищу от пестицидов. Как мы писали выше, они действительно могут быть опасны для организма, поэтому старайтесь не пренебрегать этими элементарными правилами.