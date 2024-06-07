$88.76+0.0296.57+0.13
Войти в почту

Стоматолог раскрыл, какие болезни можно определить по форме и размеру языка

Увеличение языка (макроглоссия) может говорить о гипотиреозом, амилоидозом, болезнью Фабри или наследственными дефектами обмена веществ, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметил, что язык также становится намного шире при заболеваниях щитовидной железы.

Стоматолог раскрыл, какие болезни можно определить по форме и размеру языка
© globallookpress
"Увеличение языка (макроглоссия) может быть связано с гипотиреозом, акромегалией, амилоидозом, болезнью Фабри или наследственными дефектами обмена веществ. Уменьшение языка (микроглоссия) чаще встречается при дегидратации, анемии или синдроме Шегрена. При заболеваниях щитовидной железы язык может становиться более широким и плоским. А при синдроме Бехчета он может приобретать борозды, трещины и изъязвления", — подчеркнул Лосев.

Имплантолог Вероника Мелехова ранее предупредила об осложнениях и летальном исходе в случае промедления в лечении зубов. Она добавила, что любой воспалительный процесс в ротовой полости опасен. Медик отметила, что бактерии могут оседать в почках, вызывая тем самым пиелонефрит, и на клапанах сердца, что может стать причиной миокардитов.

Ранее стоматолог Юрий Калинин рассказал, что, если вовремя не заменить старую зубную коронку, она может привести к кариесу корня. По его словам, фактический срок службы коронок зависит от ряда факторов, но в среднем составляет 20 лет.

Болезни и лекарства
Владимир Лосев
Юрий Калинин